МИЛАН/Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) вносит весомый вклад в различные направления национальной трансформации в Туркменистане. Об этом говорится в заявлении временного альтернативного управляющего АБР от Туркменистана Муратдурды Ораздурдыева, распространённом к бизнес-сессии управляющих банка, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

«В соответствии с Программой Президента Туркменистана по социально-экономическому развитию страны на 2022–2028 годы Туркменистан последовательно реализует масштабные меры в ряде ключевых приоритетных направлений», – отмечается в заявлении.

Согласно документу, в настоящее время темпы роста валового внутреннего продукта страны превышают 6 процентов благодаря положительной динамике во всех секторах экономики.

«Ведётся работа по реализации принципов Глобального соглашения по метану, к которому Туркменистан присоединился на климатическом саммите COP29 11 ноября 2024 года. Создаются все необходимые условия для роста частного сектора, доля которого в ВВП (без учёта топливно-энергетического комплекса) составила по итогам прошлого года 71 процент», – говорится в заявлении.

Подчёркивается, что, оказывая содействие Туркменистану в реализации указанной среднесрочной программы реформ, АБР как давний и надёжный партнёр страны вносит весомый вклад в различные направления национальной трансформации.

Также в заявлении отмечается, что Туркменистан взаимодействует с АБР на многосторонних площадках по вопросам обмена опытом в рамках процесса присоединения страны к Всемирной торговой организации и по региональным инициативам в сфере изменения климата.

«В дальнейшем мы рассчитываем продолжить совместное движение с АБР в направлении региональной интеграции в Азии и на Тихом океане через цифровую трансформацию для содействия как национальным, так и региональным реформам, а также для продвижения устойчивого и инклюзивного роста всех стран региона», – говорится в заявлении.