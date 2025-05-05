Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с АБР по модернизации энергетической инфраструктуры - заявление замминистра

МИЛАН /Trend/ - Казахстан заинтересован в расширении сотрудничества с Азиатским банком развития (АБР) на взаимовыгодных условиях в сфере модернизации и развития энергетической, инженерной и коммунальной инфраструктуры. Об этом говорится в заявлении заместителя министра финансов Казахстана, альтернативного управляющего от страны в АБР Даурена Кенгбейла, распространённом в рамках бизнес-сессии управляющих АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

«Ряд проектов по социально-экономическому развитию Казахстана успешно реализуется при активном участии и содействии банка», - говорится в заявлении.

В документе подчёркивается, что Казахстан высоко ценит роль АБР как надёжного партнёра в продвижении устойчивого развития в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«В 2024 году банк запустил План действий в области охраны окружающей среды на 2024–2030 годы и План действий по управлению рисками бедствий на тот же период, сосредоточив внимание на сохранении биоразнообразия, борьбе с загрязнением, климатических решениях и устойчивом восстановлении. АБР прилагает значительные усилия для обеспечения инклюзивного роста, в том числе поддерживает инфраструктурные проекты и расширяет доступ к системе социальной защиты. Банк интегрирует экологические приоритеты в стратегии партнёрства с государствами и помогает реализовывать проекты, направленные на решение социально-экономических задач. АБР - важный и стратегический партнёр Республики Казахстан», - отмечается в заявлении.