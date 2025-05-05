Премьер-министр Беларуси Александр Турчин прибыл с официальным визитом в Азербайджан

БАКУ /Trend/ - 5 мая с официальным визитом в Азербайджанскую Республику прибыл премьер-министр Республики Беларусь Александр Турчин.

Как сообщает в понедельник Trend, в честь высокого гостя в Международном аэропорту Гейдар Алиев, украшенном национальными флагами обеих стран, был выстроен почетный караул.

Премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина в аэропорту встретили заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Самир Шарифов, заместитель министра иностранных дел Эльнур Мамедов и другие официальные лица.

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