В Азербайджане ведутся работы по обеспечению амбулаторного лекарственного снабжения за счет ОМС - Заур Алиев

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане ведется работа по обеспечению амбулаторного лекарственного снабжения за счёт обязательного медицинского страхования (ОМС).

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев на проходящей в Баку международной конференции "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

Он отметил, что фармацевтическая промышленность является ключевым стратегическим партнером в развитии здравоохранения и обеспечении здоровья населения.

"Основной целью ОМС также является защита здоровья населения, обеспечение равного и постоянного доступа к качественным медицинским услугам. Если мы говорим о качестве медицинской помощи, то здесь важную роль играет не только работа врача и медицинского персонала, но и наличие, доступность и эффективность лекарственных средств.

Как известно, после внедрения ОМС доступность медицинских услуг для населения во всех регионах страны возросла, возможности граждан по выбору врача расширились, показатели профилактических осмотров и ранней диагностики улучшились. Лекарственное обеспечение является частью этой большой системы, и на нынешнем этапе мы последовательно движемся вперед. Одним из наших главных приоритетов в этой области с самого начала было непрерывное обеспечение лекарственными средствами, особенно для лечения хронических и широко распространенных заболеваний, а также обеспечение того, чтобы процесс лечения пациентов не прерывался",- сказал он.

По его словам, наряду с рядом медицинских услуг в рамках действующего пакета услуг ОМС уже покрываются расходы на лекарственные препараты, используемые при оказании экстренной и неотложной медицинской помощи; стационарном лечении; амбулаторных медицинских процедурах; а также анестезии и медицинских расходных материалах.

"В то же время, ведется работа по покрытию расходов на рецептурные препараты для амбулаторного лечения за счет ОМС. При этом будет применяться поэтапный подход: на первом этапе планируется, что рецептурные лекарства для лечения сердечно-сосудистых заболеваний будут покрываться страхованием а на следующем этапе — лекарства для лечения заболеваний органов пищеварения и дыхания. Параллельно разрабатывается "позитивный список", определяющий перечень лекарственных средств. Ведётся работа по заключению договоров с аптеками в отношении лекарств, включённых в этот список. Эта мера направлена не только на снижение финансовой нагрузки на граждан в процессе лечения, но и на обеспечение их непрерывного и постоянного доступа к медицинским услугам," - сказал З.Алиев.

В завершение своего выступления он подчеркнул, что развитие фармацевтической промышленности — это не просто техническая задача, а важнейший элемент в формировании здорового будущего общества: "В каждой сфере, обслуживающей граждан, крайне важны единство, сотрудничество и взаимопонимание.

Уверен, что это мероприятие расширит возможности сотрудничества между государственным и частным секторами в сфере фармацевтической промышленности и откроет путь для будущих совместных инициатив".

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!