БАКУ /Trend/ - Азербайджан искренне стремится к нормализации отношений с Арменией и обеспечению долгосрочной безопасности в регионе.

Как сообщает Trend, об этом заявил посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов в своей статье для The Telegraph.

Сулейманов дал оценку мирному процессу между Азербайджаном и Арменией, подчеркнув неизменную приверженность Баку стабильности на Южном Кавказе и предостерег от идеологических искажений, исходящих извне.

Говоря о последствиях конфликта 2020 года, он отметил: "Получив решающее военное преимущество, Азербайджан предложил Армении мирный договор и нормализацию отношений, включая восстановление транспортных и коммуникационных связей". Тем не менее, по его словам, Армения на протяжении нескольких лет затягивала процесс, лишь недавно согласившись на условия, которые Баку выдвигал с самого начала.

Посол приветствовал достижение договоренности по тексту мирного соглашения, назвав это важной вехой. Он особо подчеркнул, что соглашение стало результатом прямых переговоров между сторонами без внешнего вмешательства. "Неэффективность посредничества со стороны третьих сторон, – отметил он, – была наглядно продемонстрирована на примере неработающей Минской группы ОБСЕ, которая де-факто прекратила свое существование".

Однако, как отметил Сулейманов, одного подписанного документа недостаточно. Проведя параллель с Будапештским меморандумом 1994 года, который не смог предотвратить войну на Украине, он подчеркнул: "Текст соглашения сам по себе не гарантирует прочного мира".

Одним из главных препятствий на пути к подлинной нормализации он назвал Конституцию Армении, которая "фактически до сих пор содержит положения, подразумевающие аннексию азербайджанских земель". Это, по его словам, прямо противоречит принципам территориальной целостности и суверенитета, закреплённым в соглашении. "Громкие армянские политические силы, категорически выступающие против мира с Азербайджаном, продолжают выдвигать территориальные претензии к нашей международно признанной территории – ссылаясь на свою конституцию в качестве оправдания", – добавил он.

Тем не менее, Сулейманов отметил положительные сдвиги в общественном настроении в Армении. "Даже премьер-министр Никол Пашинян признал, что освобождение Азербайджаном своих земель дало Армении возможность сосредоточиться на собственном суверенитете и обеспечило ей больше простора для внешнеполитического маневра". Он также добавил, что "даже самые ярые армянские националисты, похоже, начинают осознавать, что узконаправленная политика, построенная на этнической принадлежности, была основной причиной затяжного конфликта".

В статье также звучит критика в адрес зарубежных армянских диаспор и западных политиков, которые, по мнению Сулейманова, ставят идеологию выше фактов. В частности, он упомянул британского пэра лорда Олтона, который, по его словам, систематически критикует Азербайджан и поддерживает фигуры вроде Рубена Варданяна — российского олигарха, возглавлявшего сепаратистов в Карабахе. Посол отметил, что Варданян был "незаконно заброшен из Москвы на территорию Азербайджана" и находится под санкциями Украины за поддержку войны.

Завершая статью на примирительной ноте, Сулейманов напомнил слова покойного Папы Франциска, который во время визита в Азербайджан высоко оценил культуру инклюзивности в стране и призвал к подлинному миру. "Миру без двойных стандартов и разделяющих нарративов", – повторил посол, призвав все стороны оставить идеологические установки в прошлом и сосредоточиться на устойчивом примирении.