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Фармацевтический факультет АМУ стал ведущим научно-исследовательским центром в Республике в области фармацевтики - Теймур Мусаев

Общество Материалы 5 мая 2025 10:56 (UTC +04:00)
Фармацевтический факультет АМУ стал ведущим научно-исследовательским центром в Республике в области фармацевтики - Теймур Мусаев

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Бести Мамед
Бести Мамед
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БАКУ /Trend/ - Фармацевтический факультет Азербайджанского медицинского университета (АМУ) стал ведущим научно-исследовательским центром Республики в области фармацевтики.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил министр здравоохранения Азербайджана Теймур Мусаев на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

По словам министра, при поддержке Азербайджанского научного фонда с целью проведения научных исследований при кафедре фармацевтической химии АМУ создана современная фармацевтическая лаборатория.

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