Сегодня почти половина венгерского экспорта в Азербайджан приходится на фармацевтический сектор - посол

БАКУ /Trend/ - Сегодня 49 процентов венгерского экспорта в Азербайджан приходится на фармацевтический сектор.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

"Венгрия начала поставки лекарственных средств в Азербайджан ещё в 1993 году. А в 1997 году компания Gedeon Richter стала первой зарубежной фармацевтической компанией, открывшей представительство в Азербайджане", — сказал посол.

Он также отметил, что венгерская компания Egis в 2020 году пожертвовала лекарства азербайджанским солдатам во время Карабахской войны.

"На протяжении многих лет венгерские фармацевтические компании заслужили доверие и признание в системе здравоохранения Азербайджана благодаря качественным, надёжным и эффективным препаратам", — сказал дипломат.

Т.Торма подчеркнул, что Венгрия — крупнейший экспортер фармацевтической продукции в Центрально-Восточной Европе и занимает 20-е место в мире по объему экспорта фармацевтической продукции.

"Сегодня 60 процентов всех инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в Венгрии направлено в сектор бионаук, а 9 из 10 мировых биотехнологических компаний имеют в Венгрии либо научно-исследовательские центры, либо производственные площадки, или и то и другое", - сказал посол.