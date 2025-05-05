Аэропорт в Свободной экономической зоне Алят будет использоваться для пассажирских перевозок

БАКУ /Trend/ - Аэропорт, строящийся в Свободной экономической зоне Алят, будет также использоваться для пассажироперевозок.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом заявил председатель правления Уполномоченного органа Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров, выступая на мероприятии "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра", проходящем в Центре Гейдара Алиева в Баку.

Он отметил, что изначально этот аэропорт предназначался для грузовых перевозок.

"Ранее предполагалось, что это будет грузовой аэропорт, но теперь принято решение сделать его многофункциональным. Это важно, в том числе и для университетов, поскольку аэропорт будет расположен на пересечении международных транспортных коридоров, недалеко от Международного морского порта. После завершения строительства аэропорта решение транспортно-логистических вопросов для инвесторов станет гораздо более простым и удобным", - добавил он.

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