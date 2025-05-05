Замминистра назвал сумму инвестиций предпринимателей в промзоны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Предприниматели инвестировали в промышленные зоны Азербайджана более 6,9 миллиарда манатов и создали более 10 тысяч 600 постоянных рабочих мест.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

Он отметил, что за прошедший период промышленными зонами реализовано продукции на 16,2 миллиарда манатов, из которых экспортировано продукции на 5,2 миллиарда манатов.

"Распоряжением главы государства от 14 сентября 2016 года в Азербайджане создан промышленный парк Пираллахы площадью 30 гектаров, специализирующийся на производстве фармацевтической продукции. Промпарк оснащен необходимой инфраструктурой для предпринимательской деятельности, имеет все возможности для производства конкурентоспособной продукции и оказания услуг, а также создания перерабатывающих предприятий. Территория индустриального парка уже полностью заполнена резидентами. Интерес предпринимателей к этому месту большой. Поэтому может быть рассмотрен вопрос о расширении территории парка", - сказал он.

Эльнур Алиев также отметил, что здесь резидентство предоставлено 7 субъектам предпринимательства с объемом инвестиций более 120 миллионов манатов.

"Всего в проделанную предпринимателями работу вложено более 45 миллионов манатов инвестиций, создано около 160 постоянных рабочих мест. На данный момент в промышленном парке произведено продукции на 64,5 миллиона манатов. Запуск на полную мощность резидентов, зарегистрированных в индустриальном парке Пираллахи, будет стимулировать развитие фармацевтической промышленности, удовлетворение спроса на лекарственные средства и медицинские принадлежности за счет местного производства.

Радует, что уже ряд предприятий в парке начали свою деятельность. Резидент промышленного парка ООО "Diamed Co", производит одноразовые шприцы на основе современных технологий. Другой резидент, ООО "R-Pharm", занимается упаковкой различных лекарственных средств. В настоящее время в промышленном парке строится новый фармацевтический завод в сотрудничестве с турецкой компанией "Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.", соответствующий международным стандартам качества и приоритетам национальной фармацевтической безопасности Азербайджана. На заводе будут производиться лекарственные препараты в различных дозах и упаковках",- добавил замминистра.

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