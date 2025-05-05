В Азербайджане активно развивает предпринимательство в сотрудничестве с международными финансовыми институтами - Эльнур Алиев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан активно развивает предпринимательство в сотрудничестве с международными финансовыми институтами.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

Он отметил, что совместно с Всемирным банком, Исламским банком развития, Европейским банком реконструкции и развития, Азиатским банком развития и другими партнерами реализуются несколько программ и проектов.

"Кроме того, были созданы совместные инвестиционные фонды с рядом стран. Это предоставляет предпринимателям возможность повысить свою активность, воспользоваться международными финансовыми механизмами, реализовать совместные проекты с партнёрами и расширить свой бизнес",- добавил он.

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