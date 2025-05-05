АБР продолжит оказывать поддержку Узбекистану в привлечении инвесторов в госпредприятия

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) продолжит оказывать поддержку правительству Узбекистана в привлечении инвесторов в государственные предприятия.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала журналистам директор АБР по Узбекистану Канокпан Лао-Арайя на полях Ежегодного собрания банка в Милане.

«В области приватизации АБР уже давно оказывает поддержку правительству в рамках реформ. Министерство экономики и финансов разработало соответствующий мастер-план, и мы помогаем государственным банкам укрепить их потенциал и способность привлекать стратегических инвесторов», — отметила она.

Лао-Арайя напомнила, что АБР предоставил старший кредит Узпромстройбанку (SQB). «Сейчас банк находится в поиске стратегического инвестора», — сказала она.

По ее словам, АБР также предоставил старший конвертируемый кредит, чтобы стимулировать правительство к поиску партнёра.

«Что касается других государственных предприятий, мы также продолжим оказывать поддержку правительству. В первую очередь — в обеспечении прозрачности, чтобы инвесторы могли прийти, вложиться в госпредприятие и сделать его коммерчески жизнеспособным», — подчеркнула она.