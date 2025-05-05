Ферстаппен стартовал с поула, Пиастри финишировал первым! (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Четверть юбилейного 75-го сезона Формулы-1 уже позади, и на этих выходных состоялась первая гонка сезона по ту сторону океана — в Майами. Гонщиков и болельщиков встретила холодная и дождливая погода на городской трассе.

Как сообщили в понедельник Trend в Операционной компании Baku City Circuit (BCC), в Майами также прошел второй из шести спринтов сезона. После всего лишь часовой тренировки в пятницу пилоты вышли на спринт-квалификацию.

"В напряженной борьбе новичок Mercedes Андреа Кими Антонелли сенсационно одержал победу, опередив пилотов McLaren.

Субботний спринт стартовал с задержкой из-за дождя. Антонелли не нашёл места в первом повороте и пропустил вперёд Пиастри, Норриса и Ферстаппена. Опытный пилот Ferrari Льюис Хэмилтон первым перешёл на слики и благодаря этому решению занял третье место. Ландо Норрис провёл пит-стоп во время периода машины безопасности и вышел в лидеры, сохранив позицию до финиша. Благодаря второму месту Пиастри McLaren оформил первый дубль в спринте в этом сезоне.

Во второй половине дня состоялась квалификация к основной гонке. Впервые в сезоне Хэмилтон не смог пройти в финальный сегмент. В решающей сессии Макс Ферстаппен выиграл поул, опередив Ландо Норриса на 0,065 секунды.

Несмотря на прогноз дождя, в день гонки было солнечно. Ферстаппен сохранил лидерство, но зажался с Норрисом, и британец откатился на шестое место. Оскар Пиастри быстро прорвался вперёд и на 14-м круге обошёл Ферстаппена, захватив лидерство. Позже Ферстаппен потерял ещё две позиции. Джордж Расселл воспользовался виртуальной машиной безопасности, заехал в боксы за мягкими шинами и вернулся на трассу, поднявшись на подиум.

В концовке между пилотами Ferrari разгорелась борьба. Леклер обошёл Сайнса, чем воспользовался Хэмилтон, но позже Сайнс вернул себе позицию. Несмотря на контакт между машинами Ferrari и Williams в последних поворотах, оба пилота смогли финишировать.

Таким образом, Оскар Пиастри одержал третью победу подряд и четвёртую в карьере. Норрис финишировал вторым, и McLaren оформил второй дубль в сезоне. Расселл завоевал четвёртый подиум. Стартовав с поула, Ферстаппен стал только четвёртым. Пятым финишировал Алекс Албон (Williams), шестым — Антонелли. Сайнс из Ferrari стал девятым, а Юки Цунода из Red Bull — десятым, завоевав последнее очко.

По итогам гонки Оскар Пиастри упрочил лидерство в чемпионате с 131 очком. Норрис идёт вторым (115), Ферстаппен — третьим (99). В Кубке конструкторов McLaren лидирует с 246 очками, на 105 баллов опережая Mercedes.

Сезон продолжится через две недели на легендарной трассе Имола в Италии", - говорится в сообщении BCC.

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