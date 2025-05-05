Азербайджан и Беларусь развивают сотрудничество в Восточном Зангезуре

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Беларусь развивают проекты в Восточно-Зангезурском экономическом районе.

Об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме "Азербайджан-Беларусь", проходящем в Баку, передает корреспондент Trend.

"В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах ведутся масштабные восстановительные работы. Прорабатываются различные модели партнёрства с зарубежными компаниями, в том числе с белорусскими. Реализуются проекты по созданию умных деревень и аграрных поселков", - отметил он.

По словам Ю.Абдуллаева, участие белорусского бизнеса в этих проектах рассматривается как перспективное направление.

"Мы видим значительный потенциал в привлечении белорусских компаний к восстановлению освобожденных территорий", - подчеркнул он.