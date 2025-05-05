Протоколы о резне, совершенной вооруженными силами Армении в Баллыгая, изучены в суде

БАКУ /Trend/ - В ходе продолжающегося сегодня судебного процесса в Бакинском военном суде обнародованы протоколы по факту резни, совершенной 28 августа 1992 года в селе Баллыгая Геранбойского района.

Как сообщает Trend, согласно документам, после оккупации Лачинского района жители села Нагдалы Лачинского района, временно находившиеся в палатках на окраине Гюлистанского леса у села Баллыгая Геранбойского района, в ночь на 28 августа 1992 года около 5 часов утра были обстреляны вооруженными силами Армении, в результате чего 24 человека были убиты и 9 ранены.

Из лиц, погибших во время обстрела, 7 были младше 18 лет, 4 - старше 60 лет. Согласно протоколу о проведении осмотра места происшествия, было установлено, что вынужденные переселенцы из Лачинского района поселились в горной части села Баллыгая в строении под названием "финский дом" и в 4 палатках. В ту ночь около 9 человек были убиты армянскими военными в результате обстрелов из огнестрельного оружия, а палатки, в которых они жили, сожжены. Строение под названием "финский дом" полностью сгорело, в нем были обнаружены останки женщины и 6 детей, в одной палатке - 6 тел, во второй - 4 тела, в третьей - 1 раненый ребенок и 2 тела, в четвертой - 2 тела и 2 раненых ребенка, возле трактора марки "Беларусь" - 3 тела.

Отметим, что судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении продолжится 8 мая.