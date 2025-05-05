Мы должны быть готовы к возможному экономическому спаду — президент АБР

МИЛАН /Trend/ - Мы должны быть готовы к возможному экономическому спаду, заявил президент Азиатского банка развития (АБР) Масато Канда, выступая на бизнес-сессии управляющих банка, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«Торговая напряжённость и волатильность рынков создают неопределённость. Я глубоко обеспокоен потенциальным воздействием этих факторов на экономики наших развивающихся стран-членов, особенно на беднейшие и наиболее уязвимые слои населения. Мы должны быть готовы к возможному экономическому спаду и усилению уязвимостей», — подчеркнул он.

По его словам, АБР осознаёт необходимость действовать быстро и оказывать поддержку развивающимся странам-членам посредством эффективного и целевого использования финансовых и технических ресурсов. Особенно важно в текущей ситуации поддерживать макроэкономическую и финансовую стабильность, а также углублять региональное сотрудничество и интеграцию.

Канда отметил, что АБР готов помочь странам-членам справляться с текущими вызовами и реагировать на потрясения, предоставляя как своевременное финансирование, так и помощь в управлении долгом и обеспечении финансовой стабильности.

«Помимо уже существующих инструментов и ресурсов, таких как антикризисное финансирование, мы изучаем новые варианты, позволяющие смягчить давление на ликвидность и поддержать финансовую устойчивость стран.

Кроме того, чтобы удовлетворить растущий спрос на помощь со стороны развивающихся стран-членов, мы провели реформу управления капиталом, что позволило увеличить наш кредитный потенциал на сумму до 100 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. Это даёт нам возможность расширить масштаб операций на 50% в течение тех же десяти лет. Параллельно, учитывая усложнение вызовов, мы внедряем дополнительные меры для усиления воздействия наших программ на развитие — без привлечения дополнительных ресурсов от доноров», — заявил президент АБР.

Он подчеркнул, что сегодня как никогда важно защищать бедные и уязвимые слои населения.

«Историческое пополнение средств Азиатского фонда развития (ADF 14) и Специального фонда технической помощи (TASF 8) на сумму 5 миллиардов долларов стало выражением высокой степени доверия к нашей совместной миссии. Мы глубоко признательны за оказанную поддержку и доверие», — отметил Канда.