Определены задачи министерства иностранных дел Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Определены задачи министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает Trend, это отражено в Положении, утвержденном Президентом Ильхамом Алиевым.

В соответствии с направлениями деятельности, определенными настоящим Положением, задачи министерства следующие:

Обеспечение и координация реализации внешней политики Азербайджанской Республики;

Установление связей, расширение и развитие сотрудничества с иностранными государствами и международными организациями в сферах, отвечающих национальным интересам Азербайджанской Республики;

Представлять Азербайджанскую Республику в международных отношениях и защищать ее национальные интересы, развивать дружеские отношения, мир и сотрудничество между Азербайджанской Республикой и иностранными государствами и международными организациями;

Реализовать инициативы Азербайджанской Республики в сфере обеспечения международного мира и безопасности средствами внешней политики;

Представлять Президенту Азербайджанской Республики информацию о внешней и внутренней политике иностранных государств, а также о деятельности международных организаций, предложения по связям Азербайджанской Республики с иностранными государствами и международными организациями и исполнять решения Президента Азербайджанской Республики в сфере внешней политики;

Реализация вопросов, вытекающих из обеспечения национальной безопасности, средствами внешней политики и дипломатическими методами;

Организация и обеспечение переговоров между Азербайджанской Республикой и иностранными государствами и международными организациями;

Получение информации о событиях, происходящих в международных отношениях и имеющих значение с точки зрения национальных интересов Азербайджанской Республики;

Защита национальных интересов Азербайджанской Республики на международных переговорах по изменению климата, установление международного партнерства в области климатической дипломатии и поддержка формирования позиции Азербайджанской Республики в отношении международных инициатив, связанных с климатической политикой;

Защита прав и законных интересов Азербайджанской Республики, ее граждан и юридических лиц в иностранных государствах и международных организациях средствами внешней политики и дипломатическими методами;

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.