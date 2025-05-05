Бизнесмены Азербайджана и Беларуси подписали ряд соглашений (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В рамках состоявшегося в Баку бизнес-форума между Азербайджаном и Беларусью подписан ряд соглашений.

Как сообщает в понедельник корреспондент Trend, по итогам мероприятия были подписаны следующие документы:

- меморандум между Белорусской универсальной товарной биржей и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана;

- три договора на поставку продукции между компаниями "Мостовдрев" и "Сосна";

- договор на поставку продукции компании "Камволь" и "Smart Style";

- договор на поставку продукции компании "Спартак" и AZNUR;

- соглашение о сотрудничестве между "Минским молочным заводом Nº 1" и AZNUR;

- соглашения о сотрудничестве между "Минским молочным заводом Nº 1" и "Araz Supermarket";

- соглашения о намерениях между "Марк Формель" и "N-Qrup".