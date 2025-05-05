Еженедельный обзор событий финансового сектора Азербайджана
Банковский сектор Азербайджана продемонстрировал уверенные показатели в первом квартале 2025 года. Согласно данным, опубликованным на прошлой неделе общие активы банков достигли около 55 миллиардов манатов. Обзор включает данные о банковских активах, кредитовании, доходах, операциях с картами и валютной олитике, отражая актуальные тренды финансовой системы страны.
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