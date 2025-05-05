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Визит премьер-министра Беларуси придал новый импульс отношениям между Баку и Минском - Юсиф Абдуллаев

Экономика Материалы 5 мая 2025 16:50 (UTC +04:00)
Визит премьер-министра Беларуси придал новый импульс отношениям между Баку и Минском - Юсиф Абдуллаев

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ - Визит премьер-министра Азербайджана в Беларусь осенью прошлого года стал важным этапом в развитии двусторонних связей.

Об этом заявил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме "Азербайджан-Беларусь" в Баку, передает корреспондент Trend.

"Визит премьер-министра в Минск в октябре прошлого года стал значимым событием, давшим мощный импульс дальнейшему расширению сотрудничества", - сказал он, отметив, что достигнутые тогда договорённости о продолжении диалога уже приносят конкретные результаты.

Ю.Абдуллаев подчеркнул, что в рамках нынешнего визита белорусской делегации в Азербайджан проходят масштабные мероприятия, в том числе деловые встречи и B2B-сессии, нацеленные на укрепление экономических связей.

"Мы рады видеть столь представительную делегацию из Беларуси и обсуждать вопросы, открывающие новые перспективы для сотрудничества наших стран", - добавил он.

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