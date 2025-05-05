Израиль рассчитывает на выстраивание прочного партнёрства с АБР

МИЛАН /Trend/ - Израиль с воодушевлением ожидает развития прочного партнёрства с Азиатским банком развития (АБР), заявил Шмуэль Абрамзон, управляющий АБР от Израиля, выступая на бизнес-сессии управляющих банка, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«Для нас это поистине знаменательное событие. Для Израиля большая честь присоединиться к сообществу стран, совместно работающих над продвижением устойчивого и инклюзивного роста в Азии и Тихоокеанском регионе. Мы высоко ценим усилия банка по формированию прогрессивной цифровой повестки и рады стать частью этого процесса», — отметил он.

Абрамзон подчеркнул, что Израиль на собственном опыте убедился в трансформирующей силе цифровых инноваций и технологий.

«От процветающей стартап-экосистемы до прорывов в области кибербезопасности, финтеха и цифрового здравоохранения — мы знаем, что инновации являются не только источником роста, но и основой устойчивости, конкурентоспособности и новых возможностей. Мы убеждены, что АБР занимает уникальную позицию, позволяющую раскрыть потенциал цифровизации для стран-участниц. Для этого банк должен продолжать использовать коллективный опыт своих участников, поощрять углублённый обмен знаниями и интегрировать цифровые компоненты в проекты — от инфраструктуры до образования и финансов. При грамотном подходе цифровизация может помочь развивающимся странам совершить скачок, минуя традиционные этапы развития», — отметил он.

Он добавил, что Израиль готов внести свой вклад в это важное дело, предлагая опыт, таланты и технологии.

«Мы рассчитываем на выстраивание прочного партнёрства с АБР и, благодаря ему, на углубление сотрудничества с правительствами и частным сектором по всему региону», — подчеркнул Абрамзон.