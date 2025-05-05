АБР готов помочь Узбекистану повысить эффективность производства энергии — директор по стране

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) готов оказать Узбекистану помощь в повышении эффективности производства энергии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказала журналистам директор АБР по Узбекистану Канокпан Лао-Арайя на полях Ежегодного собрания банка в Милане.

"Если говорить о повышении тарифов на газ и электроэнергию в Узбекистане, то рост тарифов зависит от устойчивости энергетического производства. На наш взгляд, одной из проблем являются потери энергии. Со стороны АБР мы готовы помочь правительству в повышении эффективности производства, снижении потерь, что, в свою очередь, снизит нагрузку на потребителей", — отметила она.

По словам Лао-Арайя, сегодня тарифы вынужденно повышаются, поскольку себестоимость производства энергии превышает действующие тарифы.

"Если этот разрыв не устранить, тогда государству придется субсидировать стоимость производства. Это возможно, но неустойчиво в долгосрочной перспективе. Мы можем поддержать правительство через техническую помощ и гранты — внедряя новые технологии, позволяющие снизить потери. Но в то же время, граждане Узбекистана должны понимать, что повышение тарифов должно соответствовать реальной себестоимости производства", — подчеркнула она.

Глава представительства АБР добавила, что в течение ближайших трёх лет и в будущем банк продолжит поддерживать правительство Узбекистана в инвестициях в возобновляемую энергетику.

"Это касается проектов в области ветровой и солнечной энергетики. В 2025 году мы инвестируем в ветровую электростанцию в Самарканде и солнечную фотоэлектрическую станцию в Гузаре. А в следующем году запланирован проект по строительству ветровой станции в Кунграде. У АБР много возможностей для сотрудничества с правительством в этой сфере", — добавила она.