В Милане проходит церемония открытия заседания Совета управляющих АБР

МИЛАН /Trend/ - В Милане началась церемония открытия заседания Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР), официально ознаменовавшая начало 58-го заседания, сообщает в понедельник Trend.

В этот же день пройдёт деловая сессия управляющих, на которой будут рассматриваться и утверждаться финансовые отчёты и годовой доклад АБР, приниматься резолюции, а также зачитываться заявления стран-участниц. В программе также предусмотрены семинары АБР и мероприятия, организованные министерством экономики и финансов Италии.

58-е ежегодное заседание Совета управляющих проходит в конгресс-центре Allianz MiCo - Milano Convention Centre.

Темой нынешней встречи выбрано “Обмен опытом, построение завтрашнего дня”. Впервые в истории Италия принимает ежегодную встречу АБР. В мероприятии принимают участие министры финансов и главы центральных банков стран-членов АБР, представители международных организаций, частного сектора, гражданского общества и СМИ.

Ежегодные встречи Совета управляющих АБР служат площадкой для выработки стратегических направлений административной, финансовой и операционной деятельности банка. Это также создает возможность для стран-членов взаимодействовать с сотрудниками АБР, представителями НПО, СМИ, стран-наблюдателей, международных организаций, академических кругов и частного сектора.