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Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана от платных услуг

Экономика Материалы 5 мая 2025 15:24 (UTC +04:00)
Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана от платных услуг

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Эвез Гасанов
Эвез Гасанов
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БАКУ /Trend/ - За первые четыре месяца этого года объем поступлений в государственный бюджет от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составил 200,3 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

Согласно информации, бюджетные поступления от платных услуг исполнены на 71,9 млн манатов, или на 26,4% меньше прогноза.

Отметим, что доходы государственного бюджета за отчетный период составили 13,965 млрд манатов, что на 219,7 млн манатов, или на 1,6% больше 4-месячного прогноза.

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