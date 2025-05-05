Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана от платных услуг

БАКУ /Trend/ - За первые четыре месяца этого года объем поступлений в государственный бюджет от платных услуг организаций, финансируемых из государственного бюджета, составил 200,3 миллиона манатов.

Об этом Trend сообщили в министерстве финансов Азербайджана.

Согласно информации, бюджетные поступления от платных услуг исполнены на 71,9 млн манатов, или на 26,4% меньше прогноза.

Отметим, что доходы государственного бюджета за отчетный период составили 13,965 млрд манатов, что на 219,7 млн манатов, или на 1,6% больше 4-месячного прогноза.