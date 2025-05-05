Тюркский инвестиционный фонд отслеживает инвестиционные возможности Среднего коридора (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Тюркский инвестиционный фонд внимательно отслеживает инвестиционные возможности Среднего коридора, сообщили Trend источники в организации.

"Тюркский инвестиционный фонд, первое совместное финансовое учреждение тюркского мира, официально начал свою деятельность после вступления в силу Соглашения о принимающей стране с Турецкой Республикой в ноябре 2024 года. С тех пор фонд сосредоточился на создании прочной институциональной структуры и формировании квалифицированной команды специалистов из всех стран-участниц", - отметили в фонде.

По информации источников, фонд в настоящее время разрабатывает свою всестороннюю Инвестиционную политику, которая станет основой для всех финансовых операций. После утверждения этой политики советом директоров фонда, она станет основой для его инвестиционной деятельности, направленной на развитие торговли и инвестиционных потоков, поддержку предпринимательства в регионе, повышение связанности и экономической интеграции как внутри тюркского мира, так и за его пределами.

Хотя фонд ещё официально не начал инвестиционную деятельность, взаимодействие с участниками уже ведётся. В Азербайджане обсуждаются проекты, соответствующие национальным стратегиям развития — в сферах инфраструктуры, энергетики, устойчивого сельского хозяйства, регионального сотрудничества и восстановления Карабаха, включая возможное софинансирование.

"Аналогичные переговоры ведутся с другими странами-участницами, включая Венгрию, Казахстан, Кыргызстан, Турцию и Узбекистан. Фонд сосредоточен на выявлении потенциальных направлений сотрудничества и приоритетных секторов, при этом особый акцент делается на устойчивом развитии и переходе к "зелёной" экономике. В частности, фонд внимательно отслеживает возможности, связанные со Средним коридором (Транскаспийским международным транспортным маршрутом), который приобретает стратегическое значение как ключевой торговый маршрут между Азией и Европой", - сообщили в организации.

Как отмечается, уставной капитал фонда, недавно увеличенный до 600 миллионов долларов, рассматривается как сильная отправная точка для только что начавшей свою деятельность организации.

В организации ожидают, что эта цифра будет расти в будущем за счет присоединений новых стран и мобилизации капитала, включая партнерства по софинансированию с национальными и международными финансовыми учреждениями. Эти партнерства позволят фонду расширить свое влияние и выполнить свою миссию по содействию "Интегрированному процветанию тюркского мира".

По словам источников, устойчивое развитие будет в центре стратегической программы фонда. Организация стремится поддерживать проекты, направленные на повышение экологической устойчивости, экономическую инклюзивность и ответственное развитие.

Отмечается, что от возобновляемой энергетики до трансрегиональной торговли и логистики, климатически ориентированного сельского хозяйства и эффективного водоснабжения, фонд нацелен на создание долгосрочной ценности. Также фонд поддерживает региональные инициативы, такие как Институт по предотвращению засухи в рамках Организации тюркских государств, и активно участвует в многосторонних форумах по климатическим вопросам.

"Несмотря на отсутствие ближайших планов по расширению членства, фонд открыт для сотрудничества с другими странами и учреждениями, разделяющими его принципы. В то же время основное внимание уделяется достижению ощутимых социально-экономических результатов в текущих государствах-участниках. Фонд, представляющий собой конкретный пример экономического партнерства, подписал Меморандум о взаимопонимании с Союзом тюркских торгово-промышленных палат (TCCI) во время бизнес-форума в Баку 14 февраля 2025 года", - сообщили в фонде.

Источники отметили, что международное сотрудничество останется одним из главных приоритетов фонда. Партнерство с профсоюзами, торговыми палатами и агентствами развития позволит фонду усилить региональную экономическую интеграцию и содействовать трансграничным инвестициям.

"В долгосрочной перспективе Тюркский инвестиционный фонд стремится стать флагманским институтом экономического сотрудничества в тюркском мире — платформой, которая не только поддерживает развитие в странах-участниках, но и усиливает глобальное экономическое присутствие в регионе. С его стратегическим мандатом, растущей базой капитала и приверженностью устойчивому развитию фонд готов стать ключевым драйвером процветания и интеграции в тюркском регионе", - заключили в фонде.