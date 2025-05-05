Протекционизм угрожает подорвать основы глобального процветания — управляющий АБР от Италии

МИЛАН /Trend/ - Протекционизм представляет угрозу для основ глобального процветания.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал представитель Италии в Совете управляющих Азиатского банка развития (АБР) Фабио Панетта, выступая на открытии сессии Совета управляющих АБР в Милане.

«В Азии и Тихоокеанском регионе был достигнут впечатляющий прогресс в сокращении бедности благодаря активному участию в международной торговле и постепенному продвижению вверх по цепочкам создания добавленной стоимости. Благодаря такой динамике регион обеспечил около 60% мирового экономического роста в 2024 году. Европа, в свою очередь, добилась значительных успехов в региональной интеграции, развитии системы социального обеспечения, выработке общих регуляторных стандартов и создании трансграничной инфраструктуры, включая сферу платежей, что имеет ключевое значение для торговли, роста и финансовой инклюзии», — отметил он.

Панетта подчеркнул, что такие достижения стали возможны благодаря десятилетиям беспрецедентного прогресса в международном сотрудничестве и экономической интеграции, которые способствовали процветанию, стабильности и развитию во всём мире.

«В условиях роста геополитической напряжённости и конфликтов мы должны противостоять опасным шагам назад, которые могут поставить под угрозу завоевания последних десятилетий. Мир остаётся необходимой основой для прогресса. Современные экономики тесно взаимосвязаны, и открытость торговле принесла пользу как развитым, так и развивающимся странам, способствуя снижению неравенства и выводу сотен миллионов людей из крайней нищеты», — заявил он.

Он добавил, что протекционизм сегодня угрожает разрушить достигнутые успехи и подорвать саму основу глобального процветания.

«Неудивительно, что геополитическая напряжённость также находится в центре внимания правления Европейского центрального банка, в котором я имею честь быть голосующим членом. Торговые барьеры и усилившаяся неопределённость — это важные факторы, которые необходимо учитывать при формулировании монетарной политики в зоне евро, поскольку они напрямую влияют как на экономический рост, так и на эффективность передаваемых решений. В этом контексте сохранение экономической интеграции и укрепление международного сотрудничества — не выбор, а необходимость», — подчеркнул Панетта.

Он отметил, что многосторонние институты играют ключевую роль в защите открытости, стабильности и соблюдении общих правил, лежащих в основе глобального процветания.

«Азиатский банк развития является опорой многосторонней системы благодаря своему огромному опыту в сфере развития, широкому и разнообразному составу участников. Банк объединяет региональных и нерегиональных партнёров, которых связывают общие цели устойчивого развития и стремление к инклюзивному росту. Италия полностью привержена этой миссии», — заключил представитель Италии в АБР.