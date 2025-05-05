В Стамбуле состоялся концерт, посвященный 140-летию великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках проекта "Поддержка молодежи" Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Университете Мармара в Стамбуле состоялся концерт, посвященный 140-летию со дня рождения великого композитора Узеира Гаджибейли, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Заместитель директора филармонии, доктор философии по искусствоведению, координатор проекта Айла Керимова-Закария рассказала о проекте "Поддержка молодежи", который реализуется на протяжении 10 лет и направлен на выявление и поддержку молодых талантов в Азербайджане. Идея проекта принадлежит народному артисту Азербайджана, профессору, директору филармонии Мураду Адыгезалзаде.

В концертной программе выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов - ученица Гимназии искусств при Азербайджанской национальной консерватории Сура Руфат (скрипка) и ученица Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Хадиджа Джахангирова (фортепиано). Были представлены произведения Узеира Гаджибейли, Гара Гараева, Арифа Меликова, Саида Рустамова, Никколо Паганини, Фридерика Шопена, Генрика Венявского и Сергея Рахманинова.

Модератором мероприятия выступила преподаватель факультета изобразительных искусств Университета Мармара Айтадж Рзагулиева, которая предоставила интересную информацию о каждом произведении.

Университет Мармара вручил участникам дипломы, памятные подарки и сувениры. Этот вечер стал вкладом в развитие азербайджанской культуры и поддержку молодых талантов.

Организаторами мероприятия выступили Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева, преподаватель факультета изобразительных искусств Университета Мармара Айтадж Рзагулиева и создатели Центра Hoş Sanat.

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