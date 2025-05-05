Банк Республика в очередной раз признан самым активным банком, поддерживающим фермеров! (ФОТО)

2 мая в Баку состоялся IV Форум по развитию агробизнеса, организованный Агентством аграрного кредитования и развития при Министерстве сельского хозяйства (AKİA) при финансовой поддержке Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO).

Мероприятие прошло под девизом «Путь к гармонии». Главной целью форума стало обсуждение внедрения инновационных механизмов финансирования в аграрной сфере, продвижение «зелёных» субсидий и развитие диалога между государственным и частным секторами.

В работе форума приняли участие руководители и представители Министерств сельского хозяйства и экономики, Центрального банка, Агентства по продовольственной безопасности, Агентства по развитию малого и среднего бизнеса, Конфедерации предпринимателей Азербайджана, а также подведомственных структур, Ассоциации банков Азербайджана, коммерческих банков страны, местных и международных организаций.

За устойчивую активность в сфере финансирования аграрного сектора Банк Республика уже третий год подряд удостоен премии в номинации «Самый активный банк по предоставлению кредитов фермерам за счёт государственных средств».

Отметим, что в прошлом году Банк Республика активно сотрудничал с Агентством аграрного кредитования и развития, Фондом развития предпринимательства, а также Ипотечным и кредитно-гарантийным фондом, предоставив фермерам крупнейший объём льготных кредитов.