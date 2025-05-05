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Азербайджанская минеральная вода "Истису" выходит на рынок Беларуси

Экономика Материалы 5 мая 2025 16:56 (UTC +04:00)
Азербайджанская минеральная вода "Истису" выходит на рынок Беларуси

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Нурсултан Зиядов
Нурсултан Зиядов
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанская минеральная вода "Истису" в ближайшее время появится на рынке Беларуси.

Об этом сообщил исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев на бизнес-форуме "Азербайджан–Беларусь" в Баку, передает корреспондент Trend.

"Уже подписан контракт на поставку минеральной воды "Истису" в Беларусь. Продукция направлена на лабораторные испытания, и мы рассчитываем на скорое начало регулярного экспорта", - сказал он.

Абдуллаев подчеркнул, что выход "Истису" на зарубежный рынок имеет особое значение: "Экспорт минеральной воды "Истису" для нас - это не просто торговый проект, а символ возрождения освобожденных территорий".

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