ЕС и БРИКС играют важную роль в увеличении торгового оборота Ирана - МИД

БАКУ /Trend/ - Евразийский экономический союз и БРИКС играют важную роль в содействии увеличению торгового оборота Ирана.

Как сообщает Trend, об этом заявил 5 мая пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи на пресс-конференции в Тегеране.

По его словам, в последние дни иранские официальные лица посетили встречу стран-членов БРИКС в Бразилии и организовали ряд встреч с представителями стран-членов. Это может поспособствовать развитию торговых отношений Ирана со странами-членами данного союза.

Багаи отметил, что еще одним союзом, имеющим значение для Ирана, является Евразийский экономический союз, и проводятся заключительные этапы реализации соглашения о свободной торговле с этим объединением.

"После вступления в силу соглашения пошлины не будут применяться к более чем 80% продукции, экспортируемой Ираном в страны-члены Евразийского экономического союза. Торговля между странами-членами Союза и Ираном упростится, а торговый оборот увеличится", - сказал он.

Отметим, что БРИКС - это межправительственная организация, созданная в 2006 году. В настоящее время, помимо России, Бразилии, Индии, Китая и Южной Африки, членами организации являются Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

25 декабря 2023 года в Санкт-Петербурге было подписано соглашение о свободной торговле между Ираном и Евразийским экономическим союзом.