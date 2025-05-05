Как село Баллыджа обеспечивается питьевой водой?

БАКУ /Trend/ - В селе Баллыджа Ходжалинского района обеспечено постоянное проживание 172 семей (811 человек).

В ответ на запрос Trend в Объединенной службе водоснабжения крупных городов сообщили, что в 12 км от села Баллыджа на реке Баллыджа построена водозаборная установка.

"Питьевая вода с установки подается в 2 водохранилища, расположенные на территории села. Население круглосуточно обеспечивается качественной питьевой водой", - сообщили в ведомстве.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, наряду с переселенными туда бывшими вынужденными переселенцами, проживают лица, занятые в реализации проектов в этом регионе, а также выполняющие служебные обязанности в местных подразделениях отдельных государственных учреждений, лица, работающие в возобновивших свою деятельность учреждениях здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности, энергетики, в целом же более 40 тысяч человек.

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