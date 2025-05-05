Утверждено Положение о министерстве иностранных дел Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Утверждено Положение о министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики.

Соответствующий документ подписал Президент Ильхам Алиев, сообщает Trend.

Согласно документу, министерство иностранных дел Азербайджанской Республики является центральным органом исполнительной власти, осуществляющим внешнюю политику Азербайджанской Республики и государственное регулирование в этой области, а также координацию деятельности государственных органов (учреждений) Азербайджанской Республики в области внешних связей и возглавляющим единую систему органов дипломатической службы.

В своей деятельности министерство руководствуется Конституцией Азербайджанской Республики, международными договорами, за которые выступает Азербайджанская Республика, законом Азербайджанской Республики "О дипломатической службе", Консульским уставом Азербайджанской Республики, другими законами Азербайджанской Республики, настоящим Положением, другими указами, а также распоряжениями Президента Азербайджанской Республики, постановлениями и распоряжениями Кабинета министров Азербайджанской Республики, иными нормативными правовыми актами.

Министерство при выполнении своих обязанностей и реализации своих прав осуществляет деятельность во взаимодействии с другими государственными органами (учреждениями), органами местного самоуправления, международными и неправительственными организациями, а также с другими юридическими и физическими лицами.

Министерство имеет самостоятельный баланс, находящееся в пользовании государственное имущество, казначейские и банковские счета, печать со своим именем и изображением Государственного герба Азербайджанской Республики, печать канцелярской службы без герба, соответствующие штампы и бланки.

Расходы на содержание и деятельность министерства финансируются за счет государственного бюджета Азербайджанской Республики и других предусмотренных законом источников.

Министерство находится в городе Баку.