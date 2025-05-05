Определены направления деятельности МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Определены направления деятельности министерства иностранных дел Азербайджанской Республики.

Как сообщает в понедельник Trend, это отражено в Положении о министерстве иностранных дел Азербайджанской Республики, утвержденном указом Президента Ильхама Алиева от 5 мая.

Направления деятельности министерства следующие:

- осуществление внешней политики Азербайджанской Республики и представление Азербайджанской Республики в международных отношениях;

- защита и обеспечение независимости, суверенитета, территориальной целостности, неприкосновенности границ, национальной безопасности и национальных интересов Азербайджанской Республики средствами внешней политики и дипломатическими методами;

- развитие отношений дружбы, мира и сотрудничества между Азербайджанской Республикой и иностранными государствами и международными организациями;

- содействие поддержанию международного мира и безопасности средствами внешней политики и дипломатическими методами;

- защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц Азербайджанской Республики в иностранных государствах и международных организациях средствами внешней политики и дипломатическими методами;

- разработка и представление Президенту Азербайджанской Республики предложений по концепции и основным направлениям внешней политики Азербайджанской Республики;

- координирование деятельности государственных органов (учреждений) Азербайджанской Республики в области внешних связей с целью обеспечения реализации внешней политики Азербайджанской Республики по единой линии;

- анализ международной политической, общественной, экономической ситуации и ситуации безопасности, внешней и внутренней политики иностранных государств, деятельности международных организаций и представление соответствующей информации и предложений другим государственным органам (структурам) Азербайджанской Республики;

- осуществление дипломатических и консульских связей Азербайджанской Республики с иностранными государствами, дипломатических отношений с международными организациями;

- поддержка реализации государственной политики и развития связей с соотечественниками, проживающими за рубежом;

- участие в обеспечении государственного протокола Азербайджанской Республики;

- организация консульской работы и осуществление консульских функций;

- осуществление нормотворческой деятельности в сферах внешней политики и международных отношений, а также службы в органах дипломатической службы;

- осуществление деятельности в других направлениях, определенных актами Президента Азербайджанской Республики.