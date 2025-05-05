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Зангезурский коридор — важнейшее звено между Азией и Европой — министр финансов Азербайджана

Экономика Материалы 5 мая 2025 21:00 (UTC +04:00)
Зангезурский коридор — важнейшее звено между Азией и Европой — министр финансов Азербайджана

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Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
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МИЛАН /Trend/ - Зангезурский коридор служит важнейшим связующим звеном между Азией и Европой.

Об этом говорится в заявлении управляющего АБР от Азербайджана, министра финансов Сахиля Бабаева для бизнес-сессии управляющих банка, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«Зангезурский коридор — это стратегическая инициатива, направленная на укрепление региональной связанности и экономической интеграции. Этот маршрут играет ключевую роль в обеспечении транспортной связи между Азией и Европой, способствуя перемещению товаров, услуг и людей в регионе. Инвестируя в этот коридор, Азербайджан стремится открыть новые экономические возможности, продвигать устойчивое развитие и усиливать сотрудничество между соседними странами», — отметил он.

Бабаев подчеркнул, что Зангезурский коридор — это не просто инфраструктурный проект. Он символизирует стремление к созданию прочных партнёрств, обеспечению стабильности и процветания во всём регионе.

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