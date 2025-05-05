Нидерланды призывают АБР сохранить высокий темп в мобилизации частного капитала

МИЛАН /Trend/ - Нидерланды призывают Азиатский банк развития (АБР) сохранить высокий темп в мобилизации частного капитала.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности альтернативного управляющего от Нидерландов в АБР Жером Ларош, выступая на бизнес-сессии Совета управляющих АБР, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«С целью повышения эффективности работы банка мы хотели бы выделить три ключевые рекомендации: во-первых, мы призываем АБР сохранить высокий темп в мобилизации частного капитала, особенно в странах с наибольшими потребностями в развитии. Расширение участия частного сектора имеет решающее значение для устранения финансовых пробелов, укрепления экономической устойчивости и содействия инклюзивному росту, что в конечном итоге способствует достижению Целей устойчивого развития (ЦУР)», — отметил он.

Ларош подчеркнул, что во-вторых, в условиях нестабильности крайне важно, чтобы АБР оставался приверженным своим основополагающим ценностям, обеспечивая, чтобы практики управления отражали стремление к инклюзивности, прозрачности и устойчивости.

«При адаптации к меняющимся потребностям стран-участниц, АБР должен сохранять приверженность своим принципам, обеспечивая этичное управление и стратегическую целостность. Это позволит сохранить доверие и поддержку заинтересованных сторон, а также усилить вклад банка в решение глобальных вызовов, включая изменение климата, и обеспечить соответствие международным соглашениям, таким как Парижское соглашение», — отметил представитель Нидерландов.

Наконец, по его словам, подотчётность должна оставаться в центре внимания.

«Нидерланды подчёркивают важность всестороннего и эффективного внедрения обновлённого Механизма подотчётности, чтобы пострадавшие сообщества имели лучший доступ к действенным и доступным механизмам защиты. Это крайне важно для сохранения доверия, авторитета и защиты прав человека в рамках проектов развития в регионе», — добавил Ларош.