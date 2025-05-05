Между Азербайджаном и Беларусью подписан меморандум по поставкам тракторной техники

БАКУ /Trend/ - 5 мая в Кабинете министров в рамках расширенной встречи премьер-министра Азербайджана Али Асадова и премьер-министра Республики Беларусь Александра Турчина состоялась церемония подписания меморандума о развитии сотрудничества по поставкам тракторной техники.

Как сообщает Trend, меморандум между Гянджинским автомобильным заводом и Минским тракторным заводом о развитии сотрудничества по поставкам тракторной техники подписали глава Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев и генеральный директор Минского тракторного завода Сергей Авраменко.

Также на встрече был подписан контракт между Гянджинским автомобильным заводом и Минским автомобильным заводом на поставку машинокомплектов коммунальных машин. Документ подписали глава Наблюдательного совета Гянджинского автомобильного завода Ханлар Фатиев и генеральный директор Минского автомобильного завода Валерий Иванкович.

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