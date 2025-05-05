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Азербайджанские компании смогут участвовать в торговых операциях в Беларуси

Экономика Материалы 5 мая 2025 18:21 (UTC +04:00)
Азербайджанские компании смогут участвовать в торговых операциях в Беларуси

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - Сегодня подписаны важные документы коммерческой направленности. При этом особое значение имеет документ, подписанный KOBİA с Товарной биржей Беларуси.

Об этом сказал журналистам исполнительный директор Агентства поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев в кулуарах бизнес-форума "Азербайджан-Беларусь" в Баку, передает корреспондент Trend.

"Мы считаем, что посредством KOBİA и при поддержке AZPROMO наши компании смогут участвовать в тендерах, крупных торговых операциях по купле-продаже в Беларуси. Это практический шаг, который внесет большой вклад в рост двусторонних торговых отношений", - отметил он.

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