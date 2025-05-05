В Милане стартовала бизнес-сессия управляющих АБР (ФОТО)

МИЛАН /Trend/ - В рамках 58-го ежегодного заседания Азиатского банка развития (АБР) в Милане начала свою работу бизнес-сессия Совета управляющих, сообщает специальный корреспондент Trend.

Бизнес-сессия Совета управляющих является ключевым мероприятием ежегодных заседаний АБР. В ходе сессии управляющие принимают резолюции, рассматривают и утверждают документы, касающиеся финансовой, административной и операционной деятельности банка, а также формулируют стратегические ориентиры для дальнейшей работы института.

Кроме того, в рамках сессии президент АБР отчитывается о достигнутом прогрессе с момента предыдущего заседания и доводит до участников ключевые сообщения и инициативы руководства банка.

58-е ежегодное заседание Совета управляющих проходит в конгресс-центре Allianz MiCo - Milano Convention Centre.

Темой нынешней встречи выбрано “Обмен опытом, построение завтрашнего дня”. Впервые в истории Италия принимает ежегодную встречу АБР. В мероприятии принимают участие министры финансов и главы центральных банков стран-членов АБР, представители международных организаций, частного сектора, гражданского общества и СМИ.

Ежегодные встречи Совета управляющих АБР служат площадкой для выработки стратегических направлений административной, финансовой и операционной деятельности банка. Это также создает возможность для стран-членов взаимодействовать с сотрудниками АБР, представителями НПО, СМИ, стран-наблюдателей, международных организаций, академических кругов и частного сектора.