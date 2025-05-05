Пакистан ожидает от АБР значительно большей финансовой помощи и экспертной поддержки

МИЛАН /Trend/ - Пакистан рассчитывает на значительно более масштабную финансовую помощь и экспертную поддержку со стороны Азиатского банка развития (АБР).

Об этом заявил управляющий АБР от Пакистана Ахад Хан Чима, выступая на бизнес-сессии Совета управляющих АБР, сообщает специальный корреспондент Trend из Милана.

"Доступность ресурсов сокращается на фоне конкурирующих приоритетов. Поэтому я настаиваю на необходимости сохранять и усиливать фокус на эффективности помощи - с акцентом на синергию и максимизацию результатов.Нам также крайне важно защитить предоставление помощи в целях развития от влияния геополитических соображений. Для сохранения высокого уровня институциональной добросовестности многосторонние банки развития (МБР) должны рассматривать проекты строго на основе их достоинств — объективно, сбалансировано, прозрачно и вне политического контекста", — подчеркнул Чима.

Он отметил, что Пакистан высоко ценит своё давнее и надёжное партнёрство с АБР.

«По мере того как Пакистан решительно реализует амбициозную программу реформ, мы ожидаем от АБР значительно большей финансовой и экспертной поддержки, чтобы сохранить устойчивость проводимых преобразований.

По примеру нашей недавно запущенной рамочной стратегии с Группой Всемирного банка, я призываю АБР разработать десятилетнюю стратегию (2026–2035), предусматривающую трансформационные изменения в ключевых секторах, согласованных с национальными и провинциальными приоритетами Пакистана», — заявил губернатор.

Чима также подчеркнул, что Пакистан ожидает расширения поддержки частного сектора со стороны АБР — в частности, через увеличение масштабов операций в стране за счёт создания специализированного офиса, который в перспективе мог бы достичь уровня структуры и функционала Международной финансовой корпорации (IFC).

«Я также прошу АБР продолжить и укрепить поддержку Пакистана в форме политически обусловленного финансирования для содействия реформам в ключевых секторах экономики», — добавил он.