В Абшероне готовится к запуску новый фармацевтический завод - замминистра

БАКУ /Trend/ - Компания Scandens Pharmaceutical Industries LTD завершила строительство еще одного фармацевтического завода на территории поселка Хокмали Абшеронского района, и в настоящее время ведется подготовка к его запуску.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев на проходящей в Баку международной конференции на тему "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

Он отметил, что компания BioPharmax из Израиля, зарегистрированная в Свободной экономической зоне Алят, продолжает строительство производственных объектов.

"Здесь планируется выпуск 50 наименований медицинской продукции, в первую очередь инсулина. Свободная экономическая зона Алят, представляющая стратегическое значение с точки зрения диверсификации экономики, поэтапно передается в пользование инвесторов. Благоприятная среда и предлагаемые льготы повышают интерес к этой зоне. Уже на протяжении длительного времени ведутся переговоры с турецкой компанией Nobel İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş. о строительстве фармацевтического завода в Азербайджане, и мы считаем, что ее инвестиции внесут значительный вклад в развитие отрасли", — подчеркнул замминистра.

По словам Э.Алиева, благодаря проводимой работе в фармацевтическом секторе Азербайджана в последние годы наблюдается прогресс.

"В 2024 году в стране было произведено фармацевтической продукции на сумму 20 миллионов манатов, что на 81,5 процента больше по сравнению с предыдущим годом. В том числе выпуск лекарств составил 9 миллионов манатов, что на 4 процента больше, чем в 2023 году",- добавил он.

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