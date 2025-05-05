Швейцария ожидает, что АБР сохранит курс на достижение климатических целей

МИЛАН /Trend/ - Швейцария рассчитывает, что Азиатский банк развития (АБР) останется приверженным своим климатическим амбициям, заявил Доминик Паравичини, управляющий АБР от Швейцарии, выступая на бизнес-сессии управляющих АБР, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«Повышение устойчивости к изменению климата и поддержка стран в процессе энергетического перехода имеют ключевое значение для устойчивого развития в регионе. Мы высоко оцениваем достигнутые АБР результаты как климатического банка региона. Сейчас банк должен направить расширенные возможности по кредитованию на реализацию качественных, значимых и соответствующих экологическим, социальным и управленческим стандартам проектов, поддерживающих климатический переход», — отметил он.

Паравичини также подчеркнул, что Швейцария поддерживает переход АБР к более активной работе с частным сектором.

«Мы приветствуем усилия АБР по наращиванию привлечения частного капитала через несуверенные операции, учитывающие изменяющиеся потребности клиентов в Азии и Тихоокеанском регионе, при этом обеспечивая дополнительность своих вмешательств. Это должно сочетаться с твёрдой приверженностью улучшению условий для частных инвестиций, внедрением подхода “Единый АБР” и укреплением синергии между суверенными и несуверенными операциями.

Швейцария приветствует стремление АБР действовать быстрее, эффективнее и смелее на фоне высокой неопределённости и устойчивых глобальных и региональных вызовов. Мы высоко ценим усилия АБР по усилению стратегического фокуса в рамках Стратегии-2030 и увеличение пространства для кредитования», — заключил он.