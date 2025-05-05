В Алятской СЭЗ начаты строительные работы на участке для тяжелой промышленности

БАКУ /Trend/ - В Свободной экономической зоне Алят начаты строительные работы на участке для продукции тяжелой промышленности.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал председатель правления Уполномоченного органа Свободной экономической зоны Алят Валех Алескеров, выступая на мероприятии "Азербайджанская фармацевтическая промышленность: вчера, сегодня, завтра".

"1-й участок площадью 60 гектаров был официально открыт для инвесторов в июне 2023 года. Здесь создана соответствующая инфраструктура для инвесторов. Для сферы тяжелой промышленности мы начали строительные работы на 364 гектарах", - сказал он.

По словам В.Алескерова, предпринимаются соответствующие шаги для привлечения инвесторов в Свободную экономическую зону Алят. Основной приоритет отдается инвесторам, занятым в производстве продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт. Это означает, что не менее 75% произведенной продукции должно экспортироваться.

"При выборе инвесторов особое внимание уделяется вопросам качества, безопасности и защиты окружающей среды. В вопросе охраны окружающей среды проводится работа в соответствии со стандартами Европейского союза", - сказал он.

По его словам, еще одним преимуществом является то, что сегодня в Свободной экономической зоне Алят строится аэропорт. "Ранее предполагалось, что это будет грузовой аэропорт. Но потом было принято решение, что будет построен международный аэропорт, потому что это важно и для инвесторов. Как известно, Свободная экономическая зона Алят расположена на пересечении международных транспортных коридоров. После завершения строительства аэропорта решение всех транспортно-логистических вопросов для наших инвесторов будет очень простым и доступным. Кроме того, на территории Свободной экономической зоны Алят функционирует Транспортно-логистический центр, который уже сегодня предоставляет необходимые услуги нашим инвесторам", - отметил В. Алескеров.