Кыргызстан продолжит активное участие в региональных инициативах АБР - министр

МИЛАН /Trend/ - Кыргызстан продолжит своё активное участие в региональных инициативах Азиатского банка развития (АБР), говорится в заявлении министра экономики и финансов Кыргызстана, управляющего АБР от страны Алмаза Бакетаева, распространённом к бизнес-сессии управляющих АБР, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

«Кыргызская Республика будет и далее активно участвовать в региональных инициативах, таких как Программа регионального экономического сотрудничества в Центральной Азии (CAREC), и полностью поддерживает стратегическое видение АБР по созданию процветающего, инклюзивного и устойчивого региона Азии и Тихого океана», - отмечается в заявлении.

В документе подчёркивается, что Кыргызстан рассматривает партнёрство с АБР как стратегический и многолетний союз, основанный на доверии и общей цели — построении сильной, инклюзивной и конкурентоспособной экономики. «За более чем три десятилетия сотрудничества реализован целый ряд инициатив в ключевых секторах экономики и социального развития, что принесло ощутимые результаты для нашего населения. Сегодня страна сосредоточена на продвижении:

• энергетического сектора, включая гидроэнергетику и возобновляемые источники энергии;

• транспортно-логистической инфраструктуры для улучшения внутренней и региональной связанности;

• цифровой трансформации с целью повышения прозрачности и эффективности государственного управления;

• сельского хозяйства и продовольственной безопасности;

• социальных услуг, особенно здравоохранения, образования и поддержки уязвимых групп населения», — говорится в заявлении.

Особый приоритет, как подчёркивается, отводится реализации проекта Камбаратинской ГЭС-1 — проекта, который Кыргызстан рассматривает как символ энергетического суверенитета, устойчивого роста и регионального сотрудничества.

«Его реализация позволит не только удовлетворить внутренний спрос, но и укрепить региональное энергетическое сотрудничество в Центральной Азии, обеспечив поставки зелёной электроэнергии в соседние страны», — отмечается в заявлении министра.