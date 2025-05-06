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ВВС Израиля нанесли удары по объектам хуситов в Йемене

Израиль Материалы 6 мая 2025 00:29 (UTC +04:00)
ВВС Израиля нанесли удары по объектам хуситов в Йемене
Фото: ВВС Израиля / X

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Израильские ВВС нанесли удары по объектам хуситов в порту Ходейда и его окрестностях, а также по цементному заводу "Баджель" в провинции Эль-Ходейда.

Как передает Trend, об этом сообщила пресс-служба израильской армии (ЦАХАЛ).

Согласно заявлению, были атакованы инфраструктурные объекты хуситов в порту Ходейда и на прибрежной территории, находящейся примерно в 2 000 километрах от Израиля. Под удар также попал завод "Баджель", который, как утверждается, используется хуситами для строительства туннелей и военных объектов, а также играет значимую роль в их экономике.

ЦАХАЛ подчеркнул, что удары стали ответом на неоднократные ракетные и беспилотные атаки хуситов по израильской территории и гражданскому населению.

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