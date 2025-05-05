АБР впервые в истории вносит поправки в Устав для снятия ограничения на кредитование — Масато Канда

МИЛАН /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) впервые с момента своего создания вносит поправки в Устав, чтобы снять существующее ограничение на объем кредитования, заявил президент АБР Масато Канда, выступая на бизнес-сессии управляющих, передаёт специальный корреспондент Trend из Милана.

Он подчеркнул, что этот шаг необходим для того, чтобы банк мог максимально эффективно и результативно поддерживать приоритетные направления деятельности.

«АБР продолжит реформы, направленные на оптимизацию управления человеческими ресурсами, упрощение процедур и повышение эффективности использования бюджета. Мы также продвигаем операционную гибкость, децентрализуя работу, чтобы предоставлять более адаптированные и действенные решения для наших клиентов. В дальнейшем мы будем внедрять дополнительные меры по расширению кредитных возможностей и обеспечению финансовой устойчивости банка», — отметил Канда.

По его словам, АБР намерен наращивать объем операций с акцентом на устойчивость и адаптацию, развитие частного сектора, региональное сотрудничество и цифровую трансформацию.

«Эти приоритеты отражают самые актуальные и сложные задачи развития региона. Наше финансирование, экспертные знания и консультационная поддержка будут способствовать росту за счёт создания рабочих мест и развития человеческого потенциала», — добавил он.