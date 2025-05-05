Управляющий от Узбекистана избран председателем Совета управляющих АБР на 2025-2026 годы

МИЛАН /Trend/ - Управляющий от Узбекистана избран председателем Совета управляющих Азиатского банка развития (АБР) на 2025-2026 годы.

Об этом сказал управляющий АБР от Италии Фабио Панетта, выступая на бизнес-сессии Совета управляющих АБР, сообщает спецкорреспондент Trend из Милана.

"Переходя к пункту 8 повестки дня, Комитет рекомендовал избрать управляющего от Узбекистана председателем Совета управляющих на 2025-2026 годы, а управляющих от Норвегии и Таиланда — заместителями председателей, которые будут занимать должность с конца этого годового заседания до конца 59-го годового заседания Совета управляющих", — заявил он.

Отметим, что Узбекистан станет страной-хозяином 59-го годового заседания АБР, которое запланировано на 3–6 мая 2026 года.

Бизнес-сессия Совета управляющих - ключевое мероприятие ежегодных заседаний АБР. В ходе сессии управляющие принимают резолюции, рассматривают и утверждают документы, касающиеся финансовой, административной и операционной деятельности банка, а также формулируют стратегические ориентиры для дальнейшей работы института.

Кроме того, в рамках сессии президент АБР отчитывается о достигнутом прогрессе с момента предыдущего заседания и доводит до участников ключевые сообщения и инициативы руководства банка.