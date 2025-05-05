Народный артист Азербайджана Азер Зейналов предстанет в образе Мешади Ибада в спектакле "Не та, так эта"

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета представит 14 мая в 19.00 знаменитую и любимую публикой оперетту великого композитора Узеира Гаджибейли "Не та, так эта" (также известна как "Мешади Ибад"), сообщили Trend Life в пресс-службе оперы. Показ состоится в Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли.

В этот вечер образы ярких персонажей классического музыкального спектакля воплотят признанные мастера азербайджанской сцены - народные артисты Азер Зейналов (Мешади Ибад) и Акрам Поладов (Рустам-бек), заслуженные артисты Гюлюстан Алиева (Сенем), Джахангир Гурбанов (Гочу Аскер), Турал Агасиев (Рза-бек), Алекпер Алиев (Гасангулу-бек), Эльнур Зейналов (Ханенде), а также солисты Атеш Гараев (Сарвар), Фатима Джафарзаде (Гюльназ), Фахмин Ахмедли (Гасан-бек), Халид Бекиров (Амбал).

Постановку осуществил заслуженный деятель искусств Хафиз Гулиев, дирижёр спектакля - заслуженный деятель искусств Севиль Гаджиева.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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