В суде продемонстрирован видеоматериал об оккупации Лачина армянскими ВС

БАКУ /Trend/ - Сегодня в ходе продолжающегося судебного процесса в Бакинском военном суде был продемонстрирован видеоматериал об оккупации Лачинского района вооруженными силами Армении.

Как сообщает Trend, в видеоматериале, снятом армянами 18 мая 1992 года, запечатлены горящие дома в Лачинском районе, армянские военные. На видео один армянский военный показывает другому один из горящих домов, говоря: "Ашот, посмотри, как он горит".

Затем были допрошены потерпевшие.

Пострадавший Джамал Мамедов сообщил, что в мае 1992 года его родное село Джиджимли Лачинского района было оккупировано вооруженными силами Армении. Он рассказал, что его отец Мехти Мамедов был убит армянскими военными 12 августа 1989 года.

"По словам русских солдат, моего отца застрелил армянин по имени Камо. В то время мне было 18 лет", - добавил он.

Пострадавший Агали Ибрагимов сообщил, что родился в 1961 году в селе Джагазур Лачинского района. 18 мая 1992 года его родное село было оккупировано вооруженными силами Армении. Он также сказал, что село находится на границе с Арменией и до оккупации постоянно обстреливалось из Горусского района Армении, в том числе из села Дыг того же района. "До 8 мая 1992 года в действиях армян ощущалась разрозненность. Однако с 8 мая они действовали уже под единым командованием. В частности, они использовали ракеты "Град", "Алазань", дальнобойные пушки", - отметил он.

А.Ибрагимов рассказал, что в селе Джагазур у него были двухэтажный дом с шестью комнатами, хозяйственные постройки во дворе дома, фруктовые деревья, крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица.

Отметим, что продолжается судебный процесс над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях в результате военной агрессии Армении.

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