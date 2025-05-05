Потерпевший житель Лачина: До оккупации наше село регулярно подвергалось обстрелам со стороны Армении - СУД (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 5 мая продолжилось открытое судебное заседание по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти или насильственном удержании власти и многочисленных других преступлениях.

Как сообщает Trend, на судебном заседании, состоявшемся в Бакинском военном суде под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья Гюнель Самедова), каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших лиц, их правопреемники и представители, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в судебном разбирательстве, судебный состав, переводчиков и т.д., а также разъяснил их права и обязанности в соответствии с законодательством.

Сначала на суде был рассмотрен еще один видеоматериал об оккупации вооруженными силами Армении Ходжавендского района. На видеокадрах, снятых армянами в апреле 1993 года, запечатлены группа вооруженных военнослужащих в Ходжавендском районе Азербайджана, находившемся в то время под оккупацией вооруженных сил Армении, в том числе Серж Саргсян (президент Армении в 2008-2018 годах) и в настоящее время находящийся в суде обвиняемый Давит Ишханян.

При исследовании видеоматериала на армянском языке с переводом было установлено, что Серж Саргсян прибыл для инспекции воинских подразделений.

На видеозаписи видно, как Монте Мелконян докладывает С. Саргсяну. С. Саргсян говорит ему: «Речь сейчас идет не о прекращении огня. Сейчас речь идет об атакующих операциях и захвате новых территорий».

Затем на видеоматериале далее зафиксирован осмотр местности, в тот момент С. Саргсян беседует с командиром 28-го Ходжавендского батальона Д. Ишханяном. Д. Ишханян информирует его о ходе боевой операции и оперативной обстановке в Агдамском районе и в направлении села Абдал Гюлаблы района.

На кадрах видеоматериала далее видно, что обсуждаются вопросы обеспечения войск. Затем Серж Саргсян некоторое время беседует с военнослужащими.

По представленному на судебном заседании видеоматериалу прокуроры, защищающие государственное обвинение, задали вопросы подсудимому Давиту Ишханяну.

Отвечая на вопросы прокуроров, защищающих государственное обвинение, Д. Ишханян подтвердил факт съемки видеоматериала и заявил, что помнит цель визита С. Саргсяна на данную территорию. Он отметил: «Они прибыли в мой батальон, знакомились с положением на его позициях».

Он также назвал ряд лиц, запечатленных на видеокадрах: «Серж Саргсян, Монте Мелконян, Мовсес Акопян (впоследствии начальник Генерального штаба вооруженных сил Армении - ред.). В то время он являлся заместителем Монте Мелконяна. Другим лицом, запечатленным на видео, был мой начальник штаба Арамаис Карапетян. Стоящий сзади на видео - водитель. Точно не помню, он был водителем Мовсеса Акопяна или Монте Мелконяна».

Отвечая на вопросы, Д. Ишханян выразил отношение к высказываниям С. Саргсяна о «захвате большего количества территорий». «Я не могу прокомментировать слова Саргсяна», - сказал он.

Обвиняемый Д. Ишханян отметил, что обеспечение возглавляемого им батальона поступало из штаба «Ходжавендского оборонительного района».

Он также подчеркнул, что его батальон участвовал в боевых действиях в Агдамском направлении в июле-августе 1993 года.

Затем в суде был продемонстрирован видеоматериал об оккупации Лачинского района вооруженными силами Армении.

На видеозаписи, снятой армянской стороной 18 мая 1992 года, запечатлены горящие дома в Лачинском районе и группа военнослужащих армянской армии. В кадре один армянский солдат, указывая на горящий дом, говорит другому: «Ашот, смотри, как горит».

После этого в суде были допрошены потерпевшие.

Потерпевший Джамал Мамедов сообщил, что является жителем села Джиджимли Лачинского района. В своих показаниях он отметил, что в мае 1992 года село было оккупировано вооруженными силами Армении. Он сказал, что его отец - Мехти Мамедов был убит армянскими военнослужащими 12 августа 1989 года: «По словам русских солдат, моего отца застрелил армянин по имени Камо. Тогда мне было 18 лет».

Потерпевший Агали Ибрагимов сообщил, что родился в 1961 году в селе Джагазур Лачинского района и проживал в этом селе. Он сказал, что 18 мая 1992 года на село было совершено нападение, оно было оккупировано вооруженными силами Армении. Потерпевший отметил, что село расположено на границе с Арменией и до оккупации оно регулярно подвергалось обстрелам со стороны Горисского района Армении, в частности из села Дыг. «До 8 мая 1992 года в атаках армян ощущалась некоторая хаотичность. Но с 8 мая наступления стали осуществляться под единым командованием. Особенно активно использовались ракетные установки «Град», «Алазань» и дальнобойная артиллерия», - подчеркнул он.

А. Ибрагимов заявил, что в селе Джагазур у него был двухэтажный дом с шестью комнатами, хозяйственные постройки во дворе, плодовые деревья, крупный и мелкий рогатый скот, домашняя птица, а также имущество и вещи в доме. По словам потерпевшего, ему был нанесен значительный ущерб.

Затем в суде были оглашены протоколы по факту резни, совершенной 28 августа 1992 года в селе Баллыгая Геранбойского района, и продемонстрированы жуткие фотографии с места событий.

Согласно представленным документам, после оккупации Лачинского района жители села Нагдалы, временно разместившиеся в палатках на окраине Гюлистанского леса, в селе Баллыгая Геранбойского района, примерно в 5 часов утра 28 августа 1992 года подверглись обстрелу из огнестрельного оружия армянскими военнослужащими с применением общеопасного способа. В результате были убиты 24 человека, 9 - получили ранения.

Среди погибших в результате той резни семеро были в возрасте до 18 лет, а четверо - старше 60 лет. В общей сложности, были убиты 13 женщин и 11 мужчин.

Затем в суде были изучены документы по факту обстрела мирных азербайджанцев 19 сентября 1992 года в селе Гюлистан Геранбойского района. Согласно материалам дела, в тот день примерно в 18:00 вооруженные силы Армении открыли огонь по жителям села Гюлистан Геранбойского района, занятым сбором картофеля. В результате обстрелов из огнестрельного оружия были убиты 20 мирных жителей, несколько человек получили ранения.

В день, когда было совершено нападение на село Гюлистан Геранбойского района, сотрудники Агджакендского полицейского отделения оказали нападавшим вооруженное сопротивление, однако при эвакуации мирных жителей из зоны обстрела попали в засаду. В результате были убиты 13 человек, еще 8 получили ранения. Два сотрудника полиции были убиты, двое получили ранения.

Потерпевший Биннат Мехтиев сообщил, что после вынужденного переселения из города Шуша он проживал в селе Нагдалы Лачинского района, которое было оккупировано 17-18 мая 1992 года. После этого он вместе с другими переселенцами прибыл в село Баллыгая Геранбойского района. По словам потерпевшего, 28 августа 1992 года армянские вооруженные формирования совершили нападение, в результате которого были убиты 24 человека. Во время трагедии были убиты отец, мать, два брата, сестра и другие близкие родственники Б. Мехтиева. «Была убита супруга моего родственника по имени Везир и шестеро их детей. Одному из детей было всего шесть месяцев», - добавил он.

Потерпевшая Шахла Гулиева сообщила, что в мае 1992 года она, став вынужденной переселенкой, сначала перебралась из Лачинского района в село Баш Гышлаг Геранбойского района, а затем - в село Баллыгая того же района.

Сообщив, что 27 августа 1992 года заметила на территории вертолет и сказала об этом своей свекрови, она добавила: «В ту ночь мы заснули в беспокойном состоянии. 28 августа примерно в 5 часов утра я увидела, что пламя охватило все вокруг» .

Ш. Гулиева по счастливой случайности выжила, упав с высокой местности в близлежащий лес. Во время этого происшествия она получила огнестрельное ранение.

По ее словам, во время инцидента были убиты ее свекровь, золовки, 110-летняя свекровь ее свекрови и другие родственники.

Пострадавший Насреддин Мустафаев подчеркнул, что 19 сентября 1992 года в селе Гюлистан Геранбойского района, куда он направился собирать картофель, они подверглись обстрелу подразделений армянской армии, в результате чего он получил ранение в ногу. «Треть пальцев ног у меня отсутствует», - сказал он.

Пострадавшая Сахиба Мустафаева отметила, что 19 сентября 1992 года ее отец Казым вместе с дедом Салманом отправились собирать картофель в село Гюлистан Геранбойского района, а на обратном пути автомобиль, которым управлял отец, был обстрелян армянскими военными. Одна из пуль попала в ее отца, а другая - в ее деда Салмана. С. Мустафаева, которой тогда было 12 лет, получила огнестрельное ранение в ногу и потеряла сознание. Позже выяснилось, что в результате этого происшествия погибло много людей, в том числе дед Салман и отец Казым.

Потерпевший Нофель Нуруев отметил, что 19 сентября 1992 года по поручению своего начальника Кавказа Рустамова на автомобиле марки «ЗИЛ» вместе с жителем села Тапгарагоюнлу Исрафилом Исмаиловым и 3 незнакомыми азербайджанцами, которых он взял по дороге, приехали в геранбойское село Гюлистан для сбора картофеля. Кроме них, там он увидел множество жителей, которые тоже пришли на сбор этого растения. На обратном пути, проезжая через полицейский пост, на лесной полосе дороги внезапно армянские военные обстреляли его автомобиль из огнестрельного оружия. В это время на помощь пришли полицейские, и перестрелка с армянскими военными продолжалась. В результате он получил огнестрельное ранение в глаз, а Исрафил Исмаилов погиб. Сейчас один его глаз не видит. Впоследствии ему стало известно, что в результате инцидента около 20 азербайджанцев были убиты, а несколько человек получили ранения. Среди погибших он опознал жителя села Гарагашлы Казыма Мамедова и его тестя Салмана Годжаева.

Пострадавший Халаддин Рустамов в своих показаниях сообщил, что работал полицейским в Ашагы Агджакендском отделении полиции Геранбойского района, 19 сентября 1992 года находился на службе на посту полиции в селе Гюлистан. Он сказал, что в тот день большое количество азербайджанских жителей занимались уборкой картофеля в селе Гюлистан и под вечер когда они возвращались село было обстреляно из огнестрельного оружия. В результате он и сотрудник полиции Джейхун Тейюбов получили ранения, а Эльхан Сулейманов и Явер Казымов погибли.

В ходе судебного процесса были оглашены также заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в отношении потерпевших.

Следующее заседание суда назначено на 8 мая.

Отметим, что по фактам многочисленных преступлений, совершенных в результате агрессивной войны, развязанной армянским государством и преступным сообществом, созданным под руководством, при непосредственном и косвенном участии Кочаряна Роберта Седраки, Саргсяна Сержа Азати, Манукяна Вазгена Микаэли, Саркисяна Вазгена Завени, Бабаяна Самвела Андраники, Баласаняна Виталия Микаэли, Балаяна Зория Хайки, Оганяна Сейрана Мушеги, Гарамяна Аршавира Суреновича, Мелконяна Монте Чарльза и других с целью осуществления вопреки нормам внутреннего и международного права военной агрессии против Азербайджана под непосредственным руководством и при участии, на основе устных и письменных поручений, указаний и инструкций, при материально-технической поддержке и поддержке личным составом, под управлением в централизованном порядке, а также под строгим контролем высокопоставленных лиц Армении, ее вооруженных сил и незаконных вооруженных формирований, обвиняются 15 лиц армянского происхождения.

Данные лица, то есть - Арутюнян Араик Владимири, Гукасян Аркадий Аршавири, Саакян Бако Сааки, Ишханян Давит Рубени, Манукян Давид Азатини, Бабаян Давид Клими, Мнацаканян Левон Генрикович, Бегларян Василий Ивани, Газарян Эрик Роберти, Аллахвердян Давид Нельсони, Степанян Гурген Гомери, Балаян Левон Ромики, Бабаян Мадат Аракелович, Мартиросян Гарик Григори, Пашаян Меликсет Владимири обвиняются по статьям 100 (планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны), 102 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой), 103 (геноцид), 105 (уничтожение населения), 106 (рабство), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение людей), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114 (наемничество), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 116 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 118 (военный грабеж), 120 (умышленное убийство), 192 (незаконное предпринимательство), 214 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218 (организация преступного сообщества (преступной организации), 228 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 277 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), 278 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп) и другим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.