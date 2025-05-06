За пределами физического мира! В Баку состоялась мировая премьера "Трансцендентной любви" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся вечер, объединивший современность и классику, восточную экспрессию и западную лирику, сообщает Trend Life. Концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли прошёл под управлением известного израильского дирижёра и композитора Беньямина Юсупова.

Особую ценность программе придала мировая премьера - Второй концерт для альта с оркестром под названием "Трансцендентная любовь", написанный самим Юсуповым.

Трансцендентная любовь - это одно из высших проявлений любви, которое не связано с чувствами и эмоциями. Она не зависит от внешних факторов и обстоятельств, а исходит из глубины души и является результатом духовного развития личности. Трансцендентная любовь выходит за пределы физического мира и связывает человека с высшими силами и духовными ценностями.

Солисткой выступила альтистка Сара МакЭлрейви (Канада-Австрия), известная глубоким звуком и чувственной манерой исполнения. Её выступление стало настоящим украшением вечера: в новой партитуре, насыщенной тонкими психологическими оттенками, она раскрыла всю палитру тембра альта - от трагизма до светлой одухотворённости.

Концерт открылся Сюитой из произведений израильского композитора Саши Аргова -лёгкой, изящной, с элементами джаза и фольклора, что создало особое настроение и погрузило зал в атмосферу музыкального предвкушения.

Завершением программы стала Симфония №5 Петра Ильича Чайковского (соч. 64) - грандиозное полотно, наполненное внутренней борьбой и стремлением к свету. Под чутким руководством Беньямина Юсупова оркестр раскрыл глубину этого произведения с особой драматургией, где каждый раздел звучал как глава мощного романа о судьбе и преодолении.

Публика тепло приняла выступление, особенно отметив редкое сочетание — мировая премьера современного произведения и шедевр романтической эпохи. Этот вечер стал примером высокого симфонического искусства, способного соединять культуры, эпохи и музыкальные миры.

Фото - Кямран Багиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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