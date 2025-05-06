АБР отмечает прогресс Азербайджана в расширении доступа к финансовым услугам

Фото: Официальный сайт АБР

Азербайджан активно расширяет доступ к финансовым услугам за счет цифровых инноваций, говорится в новом отчете Азиатского банка развития. Благодаря масштабным инвестициям в мобильный банкинг, мгновенные платежи и повышение финансовой грамотности, страна движется к тому, чтобы к 2025 году включить миллионы граждан в формальную финансовую систему.

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