АБР отмечает прогресс Азербайджана в расширении доступа к финансовым услугам
Фото: Официальный сайт АБР
Азербайджан активно расширяет доступ к финансовым услугам за счет цифровых инноваций, говорится в новом отчете Азиатского банка развития. Благодаря масштабным инвестициям в мобильный банкинг, мгновенные платежи и повышение финансовой грамотности, страна движется к тому, чтобы к 2025 году включить миллионы граждан в формальную финансовую систему.
Доступ к платной информации предоставляется по подписке
Если Вы уже имеете аккаунт, пожалуйста, авторизуйтсь
Подписка на платные материалы
Получите доступ ко всем предложениям от Trend, а также к контенту мирового класса по одной подписке или лицензионному контенту напрямую с помощью кредитной карты.
- AZN
- USD
- EUR
- RUB